Türk Yıldızları Çorlu'da Nefes Kesen Gösteri Düzenledi

TÜRK Hava Kuvvetleri Türk Yıldızları ekibinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaptığı gösteri uçuşu, nefes kesti.

Türk Yıldızları'nın Çorlu'nun Gölbaşı Parkı üzerinde yapacağı gösteri uçuşu öncesinde vatandaşlar, park ve çevresine akın etti. Araçlarıyla bölgeye giden vatandaşla, uzun kuyruklar oluşturdu, park ve çevresinde yoğun bir kalabalık toplardı. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Türk Yıldızları, sergiledikleri akrobasi manevraları, senkronize dönüşler, dalışlar ve dumanlı manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle çocuklar ve gençlerin heyecanı dikkat çekerken, birçok vatandaş telefonlarıyla bu anları kaydetti. Bazı vatandaşlarda yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını sallayarak pilotları selamladı. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri, büyük bir ilgiyle izlendi.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN - Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),