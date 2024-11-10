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Türk Yıldızları, Atatürk'ü Anma Gösterisiyle Göklerde Saygı Duruşunda Bulundu

Türk Yıldızları, Atatürk'ü Anma Gösterisiyle Göklerde Saygı Duruşunda Bulundu
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Türk Yıldızları, Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde Antalya semalarında etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi. Yağmurlu havaya rağmen yüzlerce kişi şemsiyeleriyle gösteriyi izledi.

TÜRK Yıldızları, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Antalya semalarında anma gösterisi yaptı. Yüzlerce kişi, yağmurlu havaya rağmen şemsiyeleriyle sahilde gösteriyi ilgiyle izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel, Türk Yıldızları gösteri gerçekleştirdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 uçak, Antalya semalarında dakikalarca uçtu. Yağmurlu havaya rağmen yüzlerce kişi Konyaaltı Sahili'nde şemsiyeleriyle gösteriyi izledi. Denizin üzerinde alçak uçuş yapan pilotlar, uzun süre alkışlandı. Pilotlar gösteri sonunda varyantlarda bulunan ve bugün yarıya kadar indirilmiş olan dev Türk bayrağına yakın uçuş yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı uçuşunu tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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