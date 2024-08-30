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Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı

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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi. Anıtkabir, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü için düzenlenen resmi törenin ardından ziyarete açıldı. Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu büyük ilgi gördü.

TÜRK Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı.

Anıtkabir, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü için düzenlenen resmi törenin ardından, saat 10.00'da ziyarete açıldı. Yurdun dört bir yanından başkente gelen vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Ata'nın manevi huzuruna çıkan vatandaşlar, tören alanı ve mozole etrafında fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da tören alanında 100'üncü Yıl Marşı'nı okudu. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin girişinde de uzun kuyruklar oluştu. Ziyarete gelen vatandaşlar, Anıtkabir'e geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, tüm Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutladı.

TÜRK YILDIZLARI ANITKABİR SEMALARINDA

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları da Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yaptı. Anıtkabir'in üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketlere imza attı. Anıtkabir, Zafer Bayramı nedeniyle bugün saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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