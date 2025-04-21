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Türk Yıldızları 23 Nisan İçin Antalya'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları 23 Nisan İçin Antalya'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapacakları gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen uçuş, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, gösteri öncesinde Konyaaltı Sahili'nde 35 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi.

Kentin dört bir yanında da izlenebilen heyecan dolu prova uçuşuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Sahil şeridindeki çok sayıda kişi gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı.

Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan saat 18.00'de Konyaaltı Sahili'nden izlenebilecek.

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Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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