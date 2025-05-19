Türk Yıldızları 19 Mayıs'ta Gökyüzüne Ay-Yıldız Çizdi

Türk Yıldızları 19 Mayıs'ta Gökyüzüne Ay-Yıldız Çizdi
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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaparak gökyüzüne Türk bayrağındaki hilal ve yıldızı çizdi.

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları gökyüzüne ay-yıldız çizdi.

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 6 uçağın yer aldığı bir gösteri gerçekleştirdi. Yaptıkları gösterilerle izleyenlerin ilgisini üzerlerinde toplayan Türk Yıldızları, 19 Mayıs'ın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle gökyüzünde Türk bayrağındaki hilal ve yıldızı çizdi.

Samsun semalarında yaklaşık 1 saat gösteri uçuşu gerçekleştiren Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterilerini kentin farklı bölgelerinde heyecanla takip edenler, cep telefonlarıyla da bu anı ölümsüzleştirdi.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ – Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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