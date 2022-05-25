TÜRK YEMEKLERİ YABANCI MİSAFİRLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU - Haberler

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Türk yemekleri İstanbul Havalimanı'nda yabancı misafirlerin beğenisine sunuldu. TGA tarafından bu yıl ilk kez 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri İstanbul Havalimanı'nda da devam ediyor. Etkinlikler kapsamında havalimanında bulunan yeme içme alanlarında 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından seçilen tariflere yolcular büyük ilgi gösterdi. Vişneli yapmak sarma, zeytinyağlı enginar, balık pilaki, hünkar beğendi ve ayva tatlısının da yer aldığı menü, dünya çapındaki Türk büyükelçilikleri, İstanbul Havalimanı ve Türkiye'de önde gelen yeme-içme mekanlarında eş zamanlı olarak misafirlere sunuldu.

'TÜRK YEMEKLERİ TATTIK, YEMEKLER HARİKAYDI'

Güneydoğu turu için Türkiye'ye gelen ve ülkesi İsviçre'ye dönmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Karin Freitag Masa, "Türk yemeklerin seviyorum. Çok lezzetliler. Mezeleri, et yemekleri, ızgara yemeklerini çok beğeniyorum. Bir hafta boyunca sadece Türk yemeklerini tattık. Restoranlardaki yemekler de cadde üzerinde satılan yemekler de harikaydı. Türk Yemekleri Haftası olduğunu bilmiyordum. Güzel bir tesadüf oldu. Ülkemizde bazı Türk restoranları var. Evime yakın da bir tane var ve sık sık oraya gidiyorum. İsviçre'de Türk yemekleri yapan restoranların açılmasını istiyoruz" dedi.

KEBAPLARI ÇOK SEVİYORUM

Türk yemeklerini çok sevdiğini söyleyen İtalyan Gennaro Roraca ise "5 günlük turistik bir seyahat için buradaydık. Bu süre boyunca çok sayıda Türk yemeği yedim. Çok güzel yemekler var. Şakşuka aldım. Bizim de Güney İtalya'da benzer bir yemeğimiz var. Burada seçtiğimi ismini bilemediğim yemekler ile kebapları çok seviyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel