Türk yardım kurumu Darul Eytam'dan Lübnan'da 1000 yetime burs

Türk yardım kurumlarından Darul Eytam Vakfı, Lübnan'da 1000 yetime burs dağıttı.

Beraberindeki heyetle Lübnan'a gelen Darül Eytam Vakfı Başkan Yardımcısı Halit Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vakıf olarak Türkiye, Suriye, Somali ve Lübnan'daki 4 bin 500 yetime düzenli olarak aylık 20 dolar burs veriyoruz." dedi.

Lübnan'a sürekli gelemedikleri için bursların biriken aylara göre ödendiğini aktaran Çebi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un yanı sıra Sayda, Sur, Trablusşam ve Bekaa kentlerinde birebir görüşerek 1000 yetime burslarını teslim ettiklerini söyledi.

Çebi, burs dağıtımının yanı sıra verilen akşam yemeğinde de yetimlerle buluştuklarını kaydetti.