Türk yardım kuruluşlarından Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Türk yardım kuruluşları Hak İnsani Yardım Derneği ve Cansuyu Derneği, Yemen'de toplam 750 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Yemen'deki yerel yardım kuruluşu El-Vusul İnsani Yardım Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Hak İnsani Yardım Derneğinin finansmanıyla ülkenin batısındaki Tihame bölgesinde 500 aileye gıda paketi dağıtıldığı belirtildi.

El-Vusul ayrıca Cansuyu Derneğinin finansmanıyla Marib kentindeki sığınmacı 250 aileye gıda yardımı yapıldığını duyurdu.

Her aileye un, pirinç, şeker, yağ ve hurmadan oluşan gıda paketi verildiği kaydedilen açıklamada, bu yardımların ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarının hafifletilmesine katkıda bulunduğuna işaret edildi.

BM'ye göre yıllardır süren iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.