Türk ve Ukraynalı İki Aile İstanbul'da Aynı Evde
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle eşi ve iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalan Sinan Dolgan, Ukraynalı yakın arkadaşlarını da beraberinde Türkiye'ye getirdi.
Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle eşi ve iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalan Sinan Dolgan, Ukraynalı yakın arkadaşlarını da beraberinde Türkiye'ye getirdi. İki aile şimdi Çatalca'da aynı evde yaşıyor
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