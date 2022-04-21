Türk ve Ukraynalı İki Aile İstanbul'da Aynı Evde

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle eşi ve iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalan Sinan Dolgan, Ukraynalı yakın arkadaşlarını da beraberinde Türkiye'ye getirdi. İki aile şimdi Çatalca'da aynı evde yaşıyor

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