Türk ve Tunuslu İş İnsanları Yatırım Fırsatlarını Görüştü

Tunus'ta Türk ve Tunuslu şirket temsilcilerinin katılımıyla iki ülke arasında karşılıklı yatırım fırsatlarının görüşüldüğü iş forumu düzenlendi.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformunun (ASAD) düzenlediği organizasyon kapsamında Tunus'a gelen 40'ın üzerinde Türk firma temsilcisinin katılımıyla düzenlenen iş forumuna, Türkiye'nin Tunus Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, ASAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Tunus Yatırım Ofisi (FIPA) Başkanı Celal Tebib, Zerzis Teknopark Başkanı Şevki Feria, Monastir Teknopark Başkanı Riyad Bin Aziz, Tunus-Afrika İş Konseyi Başkanı Enis Ceziri, Türkiye'nin Tunus Ticaret Ataşesi Seda Yüceer, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer, Tunuslu ve Türk iş insanları katıldı.

Büyükelçi Demircan'ın açılış konuşmasıyla başlayan iş forumunda, programa katılan Tunus'taki teknopark temsilcileri, bölgelerindeki yatırım fırsatlarını, FIPA Başkanı Tebib ise Tunus genelinde yabancılara sunulan teşvik ve iş fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.

Açılış ve tanıtım konuşmalarının ardından şirketler arası ikili görüşmelere geçilen iş forumunda, AA muhabirine konuşan Büyükelçi Demircan, "Büyükelçilik olarak hedefimiz Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkileri geliştirmek. Bu ilişkilerin en önemlisi ticaret zemini. Düzenlenen iş forumları bu ticaret zeminini güçlendiren faaliyetlerin başında geliyor. Son altı ay içerisinde 400'ün üzerinde Türk iş insanını Tunus'ta ağırladık. Bugünkü programda Türkiye'den farklı sektörlerden katılan 40'ın üzerinde firma temsilcisi ile Tunuslu firma temsilcilerini bir araya getirdik. Tunus'un farklı bölgelerinde faaliyet gösteren teknopark temsilcileri, yatırım ajansı temsilcileri ve banka temsilcileri iş insanlarına ülkenin ekonomisi ve ticaretine ilişkin önemli bilgileri paylaştı. Böylece ziyaretçilerimiz kısa zamanda ülkedeki ticareti ve imkanlarını yakından tanıma fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin üretimini ve ihracatını arttırmak için yurtdışında etkin olmamız gerekiyor"

Türkiye sanayisinin büyük bir atılım yaptığını ve son yıllarda büyük gelişme sağladığını kaydeden Demircan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'deki sanayi firmalarının daha da artmasını temenni ettiğimiz 300 milyar dolara yakın büyük bir ihracat hamlesi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu ihracata paralel olarak ürünlerimizin bir bölümünü, başka ülkede tamamlamak suretiyle, menşei birliği dediğimiz hem Türk malı hem de ürünün tamamlandığı ülke malı olarak değişik piyasalara ve marketlere girme imkanı da var. Tunus'ta yapılacak ortak bir girişimle Tunus ile gümrük birliği anlaşması olan ülkelere ürün ihraç edilebilir. Türk firmalarının bu tür imkanlardan yararlanmaları için hem araştırmalarımız, hem ziyaretlerimiz hem de iş insanlarını bir araya getirecek etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Ülkemizin üretimini ve ihracatını arttırmak için yurtdışında etkin olmamız gerekiyor. Bizim hedefimiz ve gayretimiz de iş dünyamızın buradaki fırsatları görüp daha sağlıklı bir zeminde uluslararası ticarette var olmalarına destek olmaktır."

"Ekonomik ilişkiler gelişmeden siyasi ilişkiler gelişmiyor."

Etkinliği düzenleyen ASAD'ın Türkiye'de önemli işlere imza attığını ve sloganlarının "Aklımız fikrimiz Türkiye" olduğunu belirten ASAD Yönetim Kurulu Üyesi Karaca, "Asıl görevi stratejik araştırma olan platform kurulduğu günden bu yana siyaset ve uluslararası ilişkiler anlamında birçok misafirimiz, bastırdığımız kitap ve hazırladığımız raporlar oldu. Bu kadar küreselleşmenin en üst seviyeye çıktığı günümüz dünyasında, ekonomik ilişkiler gelişmeden siyasi ilişkiler gelişmiyor ve sabit kalıyor. Dolayısıyla biz farklılaşmaya giderek ASAD olarak iş forumları düzenlemeye başladık. Kuzey Afrika ülkeleri Afrika'ya açılan önemli bir kapı. Bu yüzden Fas, Cezayir, Tunus ve başlı başına bir medeniyet olan Mısır'da yapılacak işler Afrika'nın geneline yayılacak kapasiteye sahip. Bu yüzden biz de ilk iş forumumuzu Tunus'ta düzenledik, bu işlerimizi diğer Kuzey Afrika ülkelerine de yayacağız." dedi.

İş forumu katılımcılarından Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da, Kuzey Afrika ülkelerinin Afrika'ya açılmak için önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin Tunus'ta yatırım yapan şirket sayısının az olduğunu belirten Akbal, şöyle devam etti:

"Amacımız hem tarihi hem de kültürel olarak yakın olduğumuz Akdeniz ülkelerinden Tunus ve civar ülkeler ile ticaretimizi geliştirmek. Türkiye'den Tunus'a ihracatımızı arttırmak hem de iş fırsatlarını değerlendirmek için buradayız. Tunuslu yetkilerin yaptığı sunumlarda gördük ki, Tunus'ta gerçekten yatırım açısından büyük fırsatlar var. Bunları samut bir şekilde ele almak için Tunuslu şirketlerle görüşmeler yapacağız."