Türk ve Suudi Arabistanlı gazeteciler, Ankara'da bir araya geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Türk ve Suudi Arabistanlı gazeteciler, iki ülke arasında basın alanında iş birliği yollarını değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Ankara'da bir otelde yapılan toplantıya Anadolu Ajansı (AA) Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez'in yanı sıra çok sayıda Türk ve Bin Selman'ın ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Suudi Arabistanlı gazeteci katıldı.

Toplantıda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında medya alanında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Toplantıda konuşan AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Yüksel, AA'nın 13 dilde yayın yaptığını ve dünyanın önemli ajansları arasında yer aldığını belirtti.

AA'nın Arapça ve İngilizce yayınlarının önemine dikkati çeken Yüksel, dijitalleşme konusunda da son dönemde bir atak içerisinde olduklarını, buna yönelik projelerin gelecek aylarda hızlanacağını ifade etti.

Yüksel, Suudi Arabistan resmi haber ajansıyla (SPA) çalışabileceklerini, içerik paylaşımı yapabileceklerini kaydetti.

"AA'nın deneyimi bizim için önemli"

SPA Başkanı Fehad Hasan El Agran da söz konusu görüşmenin, iki ülke basını arasındaki iş birliğini artırmaya fayda sağlayacağını belirtti.

Karşılıklı iş birliğinin önemine vurgu yapan El Agran, "AA'nın deneyimi bizim için çok önemli. Dünyanın en önemli haber ajanslarından birisi. Haber ajanslarının ayrı bir karakteri vardır, haberlerin kaynağıdır ve herkesin gözünü diktiği merkezdir." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan El Agran, AA ile SPA arasında iş birliği yapacak çok çeşitli alanlar bulunduğunu söyledi.

El Agran, "İki taraf arasında (AA-SPA) karşılıklı ziyaretlerin olacağını düşünüyorum. Bir sonraki aşamada aramızda birleşik medya olsun veya birbirimize destek olalım ve bunun üzerine gelecek kuralım." ifadesini kullandı.

SPA'nın faaliyetlerine de değinen El Agran "Suudi Arabistan'da Hac, umre ve çok sayıda konu hakkında haberleri Türkçeye çevirebileceğiz. Böylece bir Türk vatandaşı, Suudi Arabistan'da ne olup bittiğini öğrenecek. Aynı Şekilde AA'nın Arapça yayın dili var. Bu sayede bir Suudi Arabistan vatandaşı da Türkiye'de ne olup bittiğini öğreniyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan Uluslararası Medya İlişkileri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Halid El-Ghamdi de "Televizyon, radyo ve basın alanında çok sayıda fırsatları görüştük. Dijital medya, dizi üretimi ve geliştirilmesi, karşılıklı ziyaretler konuları görüşüldü. İnşallah Krallığımız ve Türkiye arasında medya iş birliğinde olumlu sonuçlar alındı." dedi.