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Türk ve Macar Akademisyenler AB'nin Liyakat Temelli Genişlemesini Ele Aldı

Türk ve Macar Akademisyenler AB'nin Liyakat Temelli Genişlemesini Ele Aldı
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Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen konferansta Türk ve Macar akademisyenler, Avrupa Birliği'nin liyakat ve somut ölçüler temelinde genişlemesi konusunu tartıştı. Türkiye'nin AB katılım süreci ve Macaristan'ın desteği vurgulandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen konferansta Türk ve Macar akademisyenler, AB'nin liyakat ve somut ölçüler temelinde genişletilmesini ele aldı.

AB Dönem Başkanlığını yürüten Macaristan'ın önde gelen düşünce kuruluşu Mathias Corvinus Collegium (MCC) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliğinde, başkent Budapeşte'de " Avrupa Birliği'nin Liyakate Dayalı Genişlemesi" konulu ortak konferans düzenlendi.

Konferansın açılışında konuşan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan'ın Türkiye'nin AB katılım sürecine verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birliğe üyeliğin Türkiye için stratejik öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Karanis Ekşioğlu, ayrıca genişlemenin Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı'nın temel öncelikleri arasında yer aldığını ve Macaristan'ın liyakate dayalı, dengeli ve güvenilir bir genişleme politikasını desteklediğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da liyakate dayalı genişlemenin aday ülkeleri ortak amaçlar etrafında birleştirirken AB'nin güvenliğine ve stratejik özerklik arayışına da katkı sağladığını kaydetti.

Türkiye'nin bu bağlamda çok önemli bir rolünün bulunduğuna işaret eden Zeytinoğlu, katılım sürecinin canlandırılmasının gerekliliğini vurguladı.

AB gündeminin ön sıralarına yerleşen genişleme süreci

Konferansta son dönemde yeniden AB gündeminin üst sıralarına yerleşen genişleme sürecinde adaletin nasıl tesis edilebileceği, süreçte aday ülkelerin farklı ihtiyaçlarının ne ölçüde karşılanabileceği, liyakate dayalı bir katılımın hala gerçekçi olup olmadığı Türk ve Macar akademisyenler tarafından değerlendirildi.

İKV yöneticileri, MCC uzmanları, Macar Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, konferansta AB içindeki farklı siyasi, ekonomik ve kültürel gerçeklikleri yönlendirmek için farklı taleplere göre bir yaklaşımın gerekli olup olmadığı gibi kritik soruları mercek altına aldı.

Konferansa alanında uzman isimler katıldı

Konferansa katılan akademisyenler MCC Misafir Araştırmacısı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Genişleme Dairesi Başkanı Dr. Laszlo Dux, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, MCC Avrupa Çalışmaları Merkezi Başkanı Rodrigo Ballester, Macar Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Strateji Direktörü Dr. Tamas Peter Baranyi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve AB Hukuku Profesörü Prof. Dr. Sanem Baykal, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, Uluslararası İlişkiler Profesörü ve Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Meltem Müftüler Baç, görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

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