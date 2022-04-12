Son dakika haberi: Türk ve İtalyan şirketlerin üçüncü ülkelere yatırım yapması Roma'da değerlendirildi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İtalyan yatırımcıların Türk ortaklarıyla beraber üçüncü ülkelerde iş yapmak konusunda istekli olduğunu belirtti.

Roma merkezli Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezinin (CeSPI), IXE araştırma şirketine Kasım - Aralık 2021 döneminde yaptırdığı Türkiye'de iş yapan İtalyan şirketlerine yönelik anketin sonuçlarının değerlendirildiği "İtalya-Türkiye: Asya ve Afrika'ya doğru bir köprü" başlıklı oturumlarının üçüncüsü Grimaldi Hukuk Bürosu'nda yapıldı.

Türk ve İtalyan şirketlerinin üçüncü ülkelerde birlikte iş yapma konusuna odaklanıldığı üçüncü toplantıya İtalya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Piero Fassino, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, İtalya Dış Ticaret Ajansı İstanbul Ofis Direktörü Riccardo Landi başta olmak üzere çok sayıda ilgili katıldı.

Toplantıda moderatörlüğü üstlenen CeSPI Türkiye Gözlemci Koordinatörü Valeria Giannotta, CeSPI'nin araştırmasına göre, anketlerine katılan Türkiye'de iş yapan İtalyan yatırımcıların yüzde 90 kadarının Türkiye'yi üçüncü ülkelere yatırım yapmada bir köprü olarak değerlendirdiğini söyledi.

İtalya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fassino da Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Buradan pek çok ülkeye ulaşabileceğiniz bir köprü gibi." dedi.

Türkiye'nin son dönemde teknoloji ve inovasyon konusunda daha rekabetçi bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Fassino, "Türkiye, yabancı yatırımcılara da son derece açık bir ülke. Türk-İtalyan iş birliği ikili düzeyde önemli ancak ekonomik bakımdan ortak şekilde Afrika'da da birlikte hareket edebilirler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da Türkiye'nin konumu itibariyle bazı fırsatlar sunduğunu dile getirerek, "Türkiye bölgede diğer pazarlar için 'hub' olma özelliği taşıyor. Bu bağlamda İtalyan yatırımcıları Türk ortaklarıyla beraber üçüncü ülkelere yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bunun tam tersi de mümkün. Türk şirketler, İtalya üzerinden de yapabilirler bunu." ifadesini kullandı.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin son yıllarda teknoloji ve inovasyon alanındaki girişimleriyle önemli bir atılım yaptığını da vurguladı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Gücük de iki ülkenin artan ticaret hacmine değinerek, "İtalya ile Türkiye ikili ticaret hacmi pandemiye rağmen 23 milyar dolarla rekor seviyede gerçekleşti. Ne kadar yakın çalışırsak o kadar 30 milyar dolar hedefine yaklaşırız. İtalyan girişimciler Türkiye ile üçüncü ülkelerde, Afrika gibi, ortak yatırım yapmanın faydalarına olduğunun farkında." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya video konferans ile bağlanan İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ofisi Başkanı Gianluca Guerriero da Türkiye'nin coğrafi konumuyla bir "hub" gibi olduğunu özellikle üçüncü ülkelere yatırım konusunda stratejik bir partner konumunda olduğunu ifade etti.

İtalya Dış Ticaret Ajansı İstanbul Ofis Direktörü Landi de Türkiye'nin, ikili ticarette İtalya için büyük önem taşıdığını belirtirken, "Türkiye, İtalya'nın Avrupa Birliği dışında ABD ve Çin'in ardından en fazla ihracat yaptığı ülke." dedi.

"Dengeli bir ticaret hacmi var"

Toplantıda AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Roma'da Türkiye'ye yatırım projesi olan şirketlerle görüştüklerini belirterek, günün son programında da CeSPI'nin düzenlediği etkinlikte Türkiye'de yatırım imkanlarını anlattıklarını söyledi.

Türkiye ile İtalya arasındaki artan ticaret hacmine işaret eden Dağlıoğlu, "İtalyan şirketleri bizim için önemli bir yatırımcı tabii ki. Türkiye'ye baktığımız zaman 1500 kadar İtalyan sermaye şirketi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'deki İtalyan şirketlerinin de doğrudan stok yatırımları da 11 milyar doların üzerinde. Tabii ticaret hacmimiz 23 milyar dolara ulaştı geçen yıl ve dengeli bir ticaret hacmi var. Yarısı Türkiye'nin, yarısı İtalya'nın ihracatı şeklinde. Bu bağlamda dengeli bir ilişki olması da ülkelerdeki sektörlerin birbirleriyle örtüşüyor olması da bu değer ödevlerini tamamlayan şeyler." ifadelerini kullandı.

CeSPI'nin çalışmasında İtalyan şirketlerin Türk ekonomisinin dayanıklılığına işaret ettiklerini aktaran Burak Dağlıoğlu, "Bu pandemi sürecinde özellikle tedarik zinciri faaliyetlerinin devam etmiş olmasına da olumlu yaklaşım olarak atıfta bulunuyorlar. Bir diğer alan da Türkiye'nin bir hub olarak, bölgesel bir merkez olarak konumunun güçlendiğini söylüyorlar." diye konuştu.

Söz konusu çalışmada Türk ve İtalyan şirketlerin ortak biçimde üçüncü ülkelerdeki yatırımlar için iş birliği yapmasına atıfta bulunulduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, bu hususta İtalyan şirketlerindeki algının yüksek olduğunu belirtti.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için sadece 85 milyonluk iç pazarıyla değil, Balkanlar'dan Orta Asya ve Orta Doğu ve Afrika'ya kadar pek çok yer bakımından bir değer taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda İtalyan şirketler bunun farkında ve bugünkü toplantılarımızda da açıkçası Türkiye'deki yatırımlarıyla bu pazarlara erişmek istediklerinden bahseden şirketler oldu. Aynı zamanda Türkiye'deki iş ortaklarıyla veya şu anda görüştükleri iş ortakları adaylarıyla üçüncü ülkelerde iş birliği yapmak istediklerinden bahsediyorlar. Tabii ki, Afrika birçok ülke için öncelikli bir pazar konumunda. Bu bağlamda Afrika, özellikle İtalyan ve Türk şirketleri düşündüğümüzde öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor."