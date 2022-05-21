Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri personelinin katıldığı tatbikat sürüyor - Haberler

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Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri personelinin katıldığı tatbikat sürüyor

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri personelinin katıldığı tatbikat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars'ta icra edilen "Haydar Aliyev-2022 (Türkiye–Azerbaycan) Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Arazi Tatbikatı"nın başarıyla devam ettiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars'ta icra edilen "Haydar Aliyev-2022 (Türkiye–Azerbaycan) Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Arazi Tatbikatı"nın başarıyla devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Haydar Aliyev, Azerbaycan, Kars, TSK, Güncel, Haberler

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