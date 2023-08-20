Türk ve Arap sanatçılar İstanbul'da buluştu

Türkiye, Filistin, Irak, Yemen, Mısır, Ürdün ve Suriye'den ressamlar İstanbul'da bir araya geldi.

Türkiye, Filistin, Irak, Yemen, Mısır, Ürdün ve Suriye'den ressamlar İstanbul'da bir araya geldi.

Arap Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Türk-Arap Sanat Evi ve Arap Sanat Evi işbirliğiyle İstanbul'da "Türk-Arap Sanatçıların Buluşması" adlı program gerçekleştirildi.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'ndeki atölye ve sergi etkinliklerine katılan Türk ve Arap sanatçılar, hem sanatlarını icra etti hem de eserlerini sergiledi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca keman sanatçısı Ecem Aydoğdu ve Suriyeli müzisyen Muhammed Yusuf, müzik dinletisi sundu.

"Türk ve Arap sanatçıları kaynaştırmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arap Derneği Başkanı ve Türk Arap Sanat Evi Direktörü Metin Turan, buluşmanın Suriyeli astronot Muhammed Faris ile çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Türk ve pek çok Arap sanatçının İstanbul'da bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Turan, "Türk ve Arap sanatçıları bir araya getirmek ve kültür sanat dalında kaynaştırmak istiyoruz. Türkiye ile Arap dünyası arasında sanatsal alanlarda işbirliklerini geliştirmek ve Türk sanatçılarımızın eserlerini de Arap ülkelerinde tanıtmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Üç gün boyunca yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra İstanbul'da buluşan sanatçılara şehrin turistik mekanlarını gezme fırsatı sunuldu.