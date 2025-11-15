Haberler

Türk Vatandaşlığı Vaadiyle 664 Bin Lira Dolandıran İki Kişi Tutuklandı

Türk Vatandaşlığı Vaadiyle 664 Bin Lira Dolandıran İki Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Türk vatandaşlığı vaadinde bulundukları bir Suriyeli'den 664 bin lira dolandıran iki kişi tutuklandı. Şüpheliler, dolandırıcılıktan elde ettikleri altın ve dövizle yakalandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Türk vatandaşlığı vaadinde bulundukları Suriyeli uyruklu kişiyi 664 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Yalova'dan Erdemli'nin Kocahasanlı Mahallesi'ne yerleşen Suriye uyruklu bir kişi, kendisine Türk vatandaşlığı verilmesini sağlayacaklarını ileri süren A.G. ve R.Y.'ye 664 bin lira değerinde altın ve döviz verdi. Suriyeli kişi, dolandırıldığını fark edince polise ihbarda bulundu. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma sonucu şüphelilerin izini sürerek kısa sürede kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden biri Erdemli'de diğeri de Mersin'de başka birini dolandırmak isterken suçüstü yakalandı. Suriyeli kişiye ait altın ve döviz de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve R.Y., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.