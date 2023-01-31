Türk Uzmanlar: Çin'de Bahar Festivali'nde Yaşanan Tüketim Patlaması Dünya Ekonomisi İçin Olumlu

Türk uzmanlar, Çin Yeni Yılı tatilinde yaşanan tüketim patlamasının Çin ekonomisindeki dinamizmi yansıttığını ve dünya ekonomisinin toparlanması için önemli olduğunu söyledi.

Türk uzmanlar, Çin Yeni Yılı tatilinde yaşanan tüketim patlamasının Çin ekonomisindeki dinamizmi yansıttığını ve dünya ekonomisinin toparlanması için önemli olduğunu söyledi.

SES 1 (Türkçe): MUSTAFA SÖNMEZ, Ekonomist ve yazar:

"Kuşkusuz son dönemlerde dünya ekonomisi, pandemiden sonra kendini toparlamakta zorluklar yaşadı ve bu küresel zincirinde kırılmalar oldu.

Kuşkusuz böyle birikmiş ve ertelenmiş bir festival, bir bayram (Çin Yeni Yılı) beraberinde çok ciddi bir ekonomik aktivite ve canlanmayı getirecektir. Bunun tabi hem Çin ekonomisi ve iç pazarı açısından hem de dünya ekonomisi açısından anlamı, yeri var. Böyle tüketimi de içinde olduğu hareketlenme mutlaka hem Çin ekonomisine hem de Çin ile irtibat halinde bulunan tüm dünya ekonomisine (etkisi olacaktır)"

SES 2 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi:

"Çin'in artık salgın hastalıktan kurtulma yönünde attığı adımların, alınan sert önlemleri esnetmesinin ve gevşetmesinin de halktaki umudu ve halktaki heyecanı artırdığı ve pekiştirdiğinin kanıtlarından bir tanesi. "

Yeni biten Bahar Festivali tatilinde Çin'in tüketimi güçlü bir geri dönüş yaptı.

Bir haftalık tatilde, Çin'in tüketimle ilgili sektörlerinin satış geliri, 2022'nin aynı tatil dönemine göre yüzde 12,2 arttı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)