Türk Uzman: Çin'in Kovid Müdahale Değişikliği Küresel Ekonomiyi Olumlu Yönde Etkileyecek

Son aylarda Çin, Kovid müdahalesinde bir dizi aktif düzenleme yaptı.

Ankara merkezli bir uluslararası ilişkiler uzmanı olan Oktay F. Tanrısever, Çin'in Kovid-19 yönetim politikasını hafifletmesinin küresel ekonomiyi olumlu etkileyeceğini söyledi.

SES 1 (İngilizce): OKTAY F. TANRISEVER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü:

"Şimdi bu tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte ticaret için daha fazla alan, daha fazla etkileşim olacak ve küresel ekonominin bundan olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Çin, dünyanın en büyük üretici ülkesi. Sadece üretimini değil, dünya ile ticaretini de artıracak. Bunun, artan ticaret, artan turizm, dünya ile artan etkileşim nedeniyle dünya ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum."

Çin, salgın müdahale politikasında büyük bir değişiklik yaparak Kovid-19'u A Sınıfı bulaşıcı hastalıklar yerine B Sınıfı bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alarak yönetiyor.

Uzman, bu hamlenin insanların ve malların hareketliliğini kolaylaştırmasının ve sonuç olarak küresel tedarik zincirlerini daha da düzeltmesinin beklendiğini kaydetti.

SES 2 (İngilizce): OKTAY F. TANRISEVER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü:

"Bunun küresel tedarik zinciri için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yabancılar, özellikle iş insanları, Çin'e serbestçe seyahat ediyorsa ve Çinli iş insanları yurtdışına serbestçe seyahat ediyorsa, bu işin çok önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla daha çok seyahat edecekler ki böylece bu tedarik zincirlerini yeniden kuracaklar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.(XHTV)