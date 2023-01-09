Türk Uzman: Çin, Halk Sağlığı ve Ekonomi Arasında Denge Kuruyor

Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in Kovid-19'la mücadelesini optimize etmesine övgüde bulunarak, ülkenin halk sağlığı ve ekonomik faaliyetler arasında hassas bir denge politikası izlediğini söyledi.

SES (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Çin hükümeti bunun için çok dikkatli bir politika başlattı. Küresel tedarik zincirinde herhangi bir kesintinin önlenmesi Çin hükümeti için önemli bir nokta çünkü Çin birçok ürünün ana sağlayıcısı. Üretilmiş ya da yarı mamul, tamamlanmış veya yarı-tamam ürünler temelde Çinli şirketler tarafından uluslararası pazarlara sunuluyor. Çin harika bir iş çıkardı. Çin'in kararları çok önemli. Ekonomik faaliyetler ile insanların yaşamları arasında çok hassas bir denge var."

Çin kısa süre önce Kovid müdahale önlemlerini iyileştirmek için girişimde bulundu.

Çin'de Kovid-19'un aslında başından beri "B kategorisi" olarak tanımlanmasına rağmen Çinli sağlık yetkilileri, kontrol ve önleme tedbirlerini "A kategorisi" tanımına göre uyguluyordu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Aralık 2022'de, 8 Ocak 2023'ten itibaren bu uygulamaya son verileceğini duyurmuştu.

Çin, müdahale odağını enfeksiyonu durdurmaktan ciddi vakaları önlemeye ve insanların sağlığını gözetmeye kaydırarak, insanların yaşamlarını ve sağlığını korurken salgının ekonomik ve sosyal kalkınma üzerindeki etkisini maksimum düzeyde azaltmayı amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)