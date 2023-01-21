Türk Uzman: Çin Ekonomisi Sanılandan Daha Güçlü

Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi direktörü Selçuk Çolakoğlu geçtiğimiz günlerde yapılan bir söyleşide Çin ekonomisinin sanılandan daha güçlü olduğunu ve bunun küresel ekonomi açısından iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi direktörü Selçuk Çolakoğlu geçtiğimiz günlerde yapılan bir söyleşide Çin ekonomisinin sanılandan daha güçlü olduğunu ve bunun küresel ekonomi açısından iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası 2022 yılında yıllık yüzde 3'lük bir büyümeyle rekor bir seviye olan 121,0207 trilyon yuana (yaklaşık 18 trilyon ABD doları) yükseldi.

SES (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Çin ekonomisi 2022 yılında yüzde 3 büyüdü. Dünyanın büyük ekonomileriyle karşılaştırıldığında yüzde 3'lük bir büyüme nispeten yüksek bir büyüme. Bu, Çin ekonomisinin büyümeyi teşvik edici politikalar sayesinde beklenenden daha güçlü olduğuna işaret ediyor. Çin ekonomisi 2023'te muhtemelen daha hızlı büyüyecektir. Çin ekonomisi için 2023 yılı tahminleri oldukça iyimser.

Çin'in pozitif ekonomik büyümesi küresel ekonomi açısından da iyi bir işaret. Çin'in pozitif ekonomik büyümesi uluslararası ticareti de destekleyerek hem Kuzey'deki ve Güney'deki ulusal ekonomilere olumlu etkide bulunacaktır. Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Doğu Asya'daki Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) gibi Çin'in son dönemde önderlik ettiği inisiyatifler Çin'in güçlü ekonomik performansı sayesinde 2023'te olumlu bir ivme yakalayacaktır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.(XHTV)