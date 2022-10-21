Türk Uzman: Çin Dünyada Sorumlu Bir Oyuncu Olarak Hareket Ediyor

Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, dünyanın önde gelen küresel ekonomilerinden Çin'in dünyada sorumlu bir oyuncu olarak hareket ettiğini söyledi.

Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, dünyanın önde gelen küresel ekonomilerinden Çin'in dünyada sorumlu bir oyuncu olarak hareket ettiğini söyledi.

Çolakoğlu, yakın tarihli bir röportajda Çin'in modernleşme ve kalkınmada kayda değer başarı elde ettiğini belirtti.

SES (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

" Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949 yılında kuruluşundan bu yana Çin halkı on yıllardır ülkenin modernleşmesini gerçekleştirmeye çalıştı. Çin, kendi modernleşme ve kalkınmasında kayda değer başarı elde etti. Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, ana üretim ve ticaret merkezi olduğundan belirlediği politikalar küresel ekonomiyi doğrudan etkiliyor."

Çin'in kendi içinde kalkınmayı artırmaya çalışırken dünyanın kalkınma sorunlarına da giderek daha fazla ilgi gösterdiğine vurgu yapan Çolakoğlu, bu ülkenin dünya sahnesinde sorumlu bir oyuncu olarak hareket ettiğinin altını çizdi.

SES (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Dünya çapında önde gelen ekonomilerden biri olan Çin, dünyanın kalkınma sorunlarına giderek daha fazla önem veriyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP), Çin'in nasıl sorumlu bir aktör olarak hareket ettiğinin açık göstergeleri. Başından itibaren, Çin Halk Cumhuriyeti çok kutuplu bir dünyada uluslararası toplum için barışçıl çözümler sunuyor. Çin, benzeri görülmemiş dünya çapındaki sorunlar ve belirsizlikler çağında barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir dünya sunmaya (katkıda bulunmaya) devam ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor. (XHTV)