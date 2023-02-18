Türk Uzman: ABD'nin Yüksek Bireysel Silahlanma Oranı Önemli Bir Tehdit Oluşturuyor

İSTANBUL, 18 Şubat (Xinhua) -- Emekli Türk amiral Cihat Yaycı, dünyadaki en yüksek sivil ateşli silah oranına sahip ABD'nin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

İSTANBUL, 18 Şubat (Xinhua) -- Emekli Türk amiral Cihat Yaycı, dünyadaki en yüksek sivil ateşli silah oranına sahip ABD'nin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yaycı Xinhua'ya verdiği röportajda, tüfekler ve tabancaların da aralarında bulunduğu 393 milyondan fazla silahın sivillerin elinde bulunduğu "ABD'de kişisel silahlanma sorunu çok ciddi" dedi.

Ülkedeki silahlı saldırıları izleyen bir web sitesi olan Gun Violence Archive'a göre, yalnızca bu yılın ilk ayında ABD'de 52 kitlesel silahlı saldırı gerçekleştirildi ve silahlı şiddet nedeniyle 3.700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yaycı, "Bu hastalık her yere yayılabilir. Dikkatli olmalıyız" dedi.

Yaycı bu noktada, Amerikan silah lobilerinin ABD ve diğer ülkelerdeki faaliyetlerinin altını çizerek, özellikle Amerika'da etkili bir silah hakları savunuculuğu grubu olan Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) rolünün altını çizdi.

"NRA hem Cumhuriyetçileri hem de Demokratları finanse ediyor. ve dernek sıradan insanlar arasında yoğun bir propaganda yürütüyor" dedi.

Yaycı, NRA'nın 2021'de lobi faaliyetlerine yaklaşık 5 milyon ABD doları akıttığını, yani "kendilerini tanıtmak, sevdirmek ve sempati kazanmak" için milyonlarca dolar harcadığını söyledi.

Uzman, NRA'nın yalnızca "ulusal" bir örgüt olarak görülmemesi gerektiğini, çünkü faaliyetlerinin ülke sınırlarını aşarak küresel barış ve güvenliği tehdit ettiğini kaydetti.

Yaycı, artan silahlı saldırıların arkasındaki sebebin ülkede siyahilere ve Hispaniklere karşı artan ırkçı duygular olduğunu belirterek, nefret duygusunun bir dizi saldırıya yol açacak kadar yaygınlaştığını kaydetti.

Uzman "Irkçılık ABD'de hala yaygın ve etkin bir gerçek. Dolayısıyla bunu kesin olarak kabul etmeliyiz. Irkçılık ne kavramsal ne de duygusal olarak Amerikan toplumundan silinmiş değil" diye konuştu.

Yaycı'ya göre ülke artan silahlı şiddetten kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde kurtulamayacak.

Yaycı "Askerlikte bir söz vardır. Politikacılar ve silah lobileri kazançlarını artırabilsin diye insanları, kimsenin kendini güvende hissetmediği, gerilim kontrollü bir ortamda yaşatıyorlar" ifadelerini kullandı.