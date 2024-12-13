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Türk Üniversiteleri Yeşil Kampüsler Sıralamasında Başarı Elde Etti

Türk Üniversiteleri Yeşil Kampüsler Sıralamasında Başarı Elde Etti
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin dünya genelindeki yeşil kampüsler sıralamasında önemli bir başarı sergilediklerini açıkladı. Özvar, üniversitelerin uluslararası görünürlüğünün arttığını ve bunun ekonomik gelişim üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, dünya genelinde yeşil kampüsler üzerine yapılan bir sıralamada Türk üniversitelerinin ciddi bir başarı elde ettiğini gördüklerini söyledi.

Özvar, bir dizi programlara katılmak için geldiği Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğüne geçen Özvar, katıldığı Senato Toplantısı'nda, YÖK olarak üniversitelerle yakından temas etmeyi, öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personelle bir araya gelmeyi çok önemsediklerini ifade etti.

Türkiye'de yüksek öğretim alanının son yıllarda ciddi bir gelişme kaydettiğini, gerek ulusal gerekse uluslararası gelişmeler sağladığını aktaran Özvar, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde yeşil kampüsler üzerine yapılan bir sıralamada Türk üniversitelerinin ciddi bir başarı elde ettiğini gördük. İlk 500 ile 1000'de üniversite sayılarımızda son yıllarda ciddi bir ivmelenme yaşadığını ve sıralamalarda dereceye girdiğini gördük. Hatta en fazla üniversite ile temsil edilen ülkeler bakımından Türkiye'nin birinci sırada olduğunu bu yıl ilgili sıralama kuruluşu dün itibarıyla ilan etmiş, beyan etmiş. Bu açıdan üniversitelerimizi tebrik ediyorum."

"Üniversitelerimizin daha görünür olmasını arzu ediyoruz"

Özvar, yeşil kampüsün son yıllarda iklim krizi başta olmak üzere olumsuz iklim koşullarını, değişen çevre ve afetlerle dünyada sürdürülebilir yaşam koşullarını tekrardan gündeme getirdiğini kaydetti.

Farkındalık meydana getirilmesi açısından yeşil kampüsün herkesin gündeminde olan bir konu olduğunu anlatan Özvar, "UI GreenMetric isimli sıralama kuruluşunda üniversitelerin bu açıdan görünür olması hepimizi memnun etti. Bütün üniversiteleri tebrik ediyorum. İnşallah bu ve diğer benzeri sıralama kuruluşlarında üniversitelerimizin daha görünür olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Türk üniversitelerinin uluslararası görünürlüğünün artmasının uluslararasılaşmasına fevkalade olumlu katkıda bulunduğuna dikkati çeken Özvar, "Üniversitelerimiz dünyada tanındıkça üniversitelerimize olan teveccüh de artıyor. Biz konuyu bu açıdan değerlendiriyoruz. Ayrıca yüksek öğretimde üniversitelerimizin dünya üniversiteleriyle etkileşime işine girmiş olması üniversitelerimizin gerek performansını gerekse kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Bu bakımdan uluslararası etkileşime girmeyi de biz doğrusu önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Üniversitelerin ortaya koyduğu araştırma ve bilimsel çalışmalarla topluma yapmış olduğu katkılarla adından daha fazla söz ettireceklerini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"En büyük amacımız üniversitelerin bu bakımdan kendi şehirlerine, bölgelerine ve giderek ülkelerine daha fazla katkı yapmalarını sağlamak. Bu konuda onlara destek olmaktır. Zira üniversiteler artık bir ülkenin iktisadi ve sosyal gelişmesinin vazgeçilmez birer kurumudur, vasıtasıdır. Üniversitelerin ekonomik gelişmedeki rolü artık yadsınamaz bir seviyede olduğu söylenebilir. Üniversitelerin daha fazla üretken olması ülkemizin aslında daha fazla gelişmesi anlamına geliyor. Bu bakımdan hepimiz önümüzdeki dönemde üniversiteleri daha üst seviyelere çıkarmak için gayret içerisinde olmaya çalışacağız."

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da programda konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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