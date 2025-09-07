Türk Turistlerin Bulgaristan Ziyareti Yüzde 62 Arttı

(ANKARA) - Bulgaristan'ı ziyaret eden Türk turist sayısının Ocak-Mayıs 2025 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 62 artışla 110 bine ulaştığı bildirildi.

Bulgar basınındaki haberlere göre, Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, ülkeye gelen Türk turist sayısında "olağanüstü artış" olduğunu bildirdi.

Bu artışın kış turizminde belirgin olduğunu belirten Borşoş, reklam ve pazarlama stratejilerinin de Türkiye'de Bulgaristan'ı bir turizm destinasyonu olarak tanıtma hedefiyle yürütüldüğünü kaydetti.

Türk vatandaşları için Schengen vizesi kolaylığı getirildiğini anımsatan Borşoş, bu kararın, ülkesine en çok turist gelen beş ülke arasında yer alması dolayısıyla Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısında artışa yol açacağını ifade etti.

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Ocak-Mayıs 2025 döneminde ülkeye gelen Türk ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,6 artarak 110 bine ulaştı.

AB, "Kaskad modeli" olarak adlandırılan sistemi uyarınca, Schengen vizesini en az iki kez "sorunsuz" kullanan Türk vatandaşlarına, sonraki başvurularında daha uzun süreli vize verilmesini kararlaştırmıştı.