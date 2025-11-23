Haberler

Türk TIR'ları 14 Yıl Aradan Sonra Kuveyt'e Sefer Yapmaya Başladı

Güncelleme:
Türkiye'den Kuveyt'e yapılan transit taşımacılık kapsamında 4 Türk TIR'ı, 14 yıl aradan sonra Suriye üzerinden ilk seferine çıktı. Nakliyecler, seferlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Türkiye ve Suriye Ticaret bakanlıkları ile Ulaştırma bakanlıkları ve Gümrükler Genel Müdürlükleri arasında yapılan ikili görüşmeler ve anlaşmalar kapsamında bir süre önce Türkiye'den transit taşımacılık başladı. Bu kapsamda ilk seferde yer alan 4 Türk TIR'ı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'dan çıkış yaptı. Gaziantep'ten halı yükleyen TIR'lar transit taşımacılıkla Suriye üzerinden doğrudan Kuveyt'e gitti.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Reyhanlı Temsilcisi Hamit Şanverdi, transit taşımacılıkla 14 yıl aradan sonra Suriye üzerinden Kuveyt'e ilk seferin gerçekleştiğini belirtti. Şanverdi, ilerleyen günlerde gerek Suriye içine ve gerekse transit taşımacılıkla körfez ülkelerine seferlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
