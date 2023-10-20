Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Bakan Koca'dan Gazze mesajı

9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, İstanbul'da düzenleniyor. Kurultayda konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Bence, son günlerde, Hiroşima'ya atom bombası taşıyan uçağın pilotunun zihniyeti ile hekim vicdanı bir kez daha karşı karşıya gelmiştir. Atom bombasını icat eden bilim insanlarından Openheimer'ın sorumsuzluğu ile hekim sorumluluğu tekrar çatışma halindedir. Hekim, çocukların, hastaların, yaşlıların, barışın tarafındadır, savaşın tarafındakiler bellidir. Bizler için hastanın ırkı, dini, kimliği önemli değildir. Önemli yegane şey, onun insan oluşudur. Dünya Savaşlarında bile bizler, barışın ve sağlığın elçileriydik. Bugün de bize aynı imkan tanınmalıdır. İnsanlığın, vicdanının sınandığı zamanlarda, ülkelerin sınırları hekimlerin önünde sınır olmaktan kalkmalıdır. Bugün Gazze'de, yarın başka bir yerde, sağlık hizmetinin önünde engel olmamalıdır. Bu doğal imkanı elde etmek için bugün büyük çabalar sarf ediyoruz. İki haftadır Filistin'de yaşananların insanlıkla, medeniyet değerleriyle açıklanabilir yanı yoktur. Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan saldırıyı bir hekim olarak 'insan vicdanında bir yıkım' olarak değerlendiriyorum. Bu saldırının sahipleri, iyilik, ahlak, insanlık, insaf kelimelerini hayatlarından tamamen çıkarmış olmalılar. Hastaneleri, ibadethaneleri, okulları ve benzeri yerleri medeniyetler, savaşlar da dahil olmak üzere hayatın her döneminde en korunaklı yerler kabul etmiştir. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların saldırıya maruz kalması insanlık dışı bulunmuştur. Bu saldırılar karşısında, imkan dairesinde olduğu halde yapılacak her şeyi yapmak için harekete geçmemek mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği bize büyük görev yüklüyor" dedi.

"BÖLGEYE GEMİ HASTANESİ VEYA SAHRA HASTANESİ KURMAYA HAZIRIZ"

Koca, "Gazze'deki Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan saldırının ardından, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey yöneticileri başta olmak üzere, Mısır ve Lübnan'ın da içinde bulunduğu birçok ülkenin sağlık bakanları, Genel Sekreterleri, uluslararası kurumlarda görevli çok sayıdaki muhataplarıyla görüşme diplomasisi gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Koca, "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız. Bu şartlarda, Filistinli kardeşlerimiz için yapacağımız her şey bizim için kutsal görevdir. Her türlü diplomatik zorluklara rağmen Türkiye; bebeklerin, masum insanların yanında olmaya devam edecektir. Bizim tarafımız bellidir. Tarafımız insandır, insanlıktır. Dinlemeye değer bulduğumuz tek ses vicdanın sesidir. Openeimer'ın karşısında Aziz Sancar'larla bir aradayız. İnsanlığımız, bize Hiroşima'ya atom bombası taşıyan uçağın pilotu olmaktan men eder. Ahlakımız, Toplama Kamplarından sağ kurtulanlara da hekim olmayı emreder. Zamanlar değişir, merhamet değişmez" diye konuştu.

"ULUSLARARASI ARENADA SAĞLIKTA CAZİBE MERKEZİ OLDUK"

Koca, Türkiye'nin sağlık alanında var olan potansiyeli ile uluslararası dayanışmanın gereklerini dünyanın farklı noktalarında hiçbir ayrım gözetmeksizin yerine getirmeye devam ettiğini de söyleyerek "Türkiye, sağlık alanında yaptığı köklü değişimler, son teknolojiye dayalı altyapısıyla uluslararası arenada cazibe merkezi haline gelmiştir. Günümüzde 68 Milyon kullanıcıya hizmet veren; Teleradyoloji, Aşı Takip Sistemi, e-Reçete, e-Rapor, İlaç Bilgi Sistemi, Health Pass gibi 39 alt sistemi bünyesinde barındıran e-Nabız platformu, dijitalleşmenin merkezinde yer almakta olup, sağlık kaydı kapsamı itibariyle dünyada en büyük bilişim altyapılarından birisidir. Bilişim alanındaki güçlü altyapımızı ve tecrübemizi, sağlıkta yapay zeka kullanımı konusunda da geliştirmek için büyük bir çaba gösteriyoruz. 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayının bu yılki bilimsel teması 'Sağlıkta Yapay Zeka' olarak belirlendi. Ayrıca hastane yönetimi, randevu planlaması ve ilaç stok takibi gibi operasyonel süreçlerde de kullanılan yapay zekanın, sağlık sistemlerini daha verimli hale getirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığıma bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından sağlıkta yapay zeka alanında öncü projeler hayata geçirilmeye başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

BİLİM VE HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLDİ

Açılış konuşmalarında katılım sağlayan ülkelerin bakan ve yöneticileri de Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. Açılış konuşmalarının ardından Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Drexel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Onaral, Erciyes Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Nuri Ertaş, Koç Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker, İhsan Doğramacı Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Belkaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Gür, alanlarında yaptıkları önemli çalışmalara istinaden Aziz Sancar Bilim ve Hizmet ödülleri ve TÜSEB Teşvik ödüllerine layık görüldü.