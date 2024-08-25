Üye Girişi
Haberler

Türk Terminatör Gökhan Seven Dünya Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilek güreşinde dünya, Avrupa ve Asya birincilikleri olan Gökhan Seven, Moldovya'da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

BİLEK güreşinde dünya, Avrupa ve Asya birincilikleri olan, 'Türk terminatör' lakabı ile tanınan Gökhan Seven (46), bu kez Moldovya'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen 'Bilek güreşi dünya şampiyonasında' kürsünün zirvesinde yer aldı. 13 kez dünya, 13 kez Avrupa, 2 kez Asya ve 2 kez de Combat Game olmak üzere toplam 30 altın madalya sahibi olan Gökhan Seven'i, Erzurum'a dönüşte havalimanında her zaman olduğu gibi yine üyesi olduğu Türk Kızılay Engelsiz Erzurum Şubesi Kulüp Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ve oğlu Alihan Seven karşıladı. Seven, "Allah'ıma şükürler olsun ki, Türk bayrağını göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı okuttum. Kazandığım madalyayı da Filistin halkına armağan ediyorum. Dünya şampiyonu olarak beni kimsenin karşılamamasına alıştım. Bu benim kaderim" dedi.

Bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan Gökhan Seven, sporla hayata tutundu. Türkiye'nin adını bilek güreşinde dünyaya duyuran bedensel engelli Seven, her iki kolda sayısız Türkiye şampiyonluğu elde etti. Sağ kolda 13'üncü kez dünya şampiyonluğunu ilan eden Gökhan Seven, sol kolda ise dünya üçüncüsü oldu. Çeşitli sıkletlerde 12 dünya, 13 Avrupa, 2 Asya ve 2 de Combat Game şampiyonluğu olan Seven, son olarak Moldovya'nın başkenti Kişinev'de 18-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ve 64 ülkeden sporcunun yer aldığı 'Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na katıldı. Seven, finalde sağ kolda Mısırlı rakibi Muhammed Kandal'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 13'üncü dünya şampiyonluğunu ilan eden Seven aynı yarışmada sol kolda ise üçüncü oldu.

Bilek güreşinde ilk derecesini 2010'da ABD'de düzenlenen dünya şampiyonasında bronz madalya kazanarak elde ettiğini söyleyen Gökhan Seven, bugüne kadar birçok sporcu yetiştirdiğini ve 24 yıldır bilek güreşi yaptığını belirtti. Türkiye'nin dışında 24 yılda 30 şampiyonluğu olan Seven, "Moldovya'da aldığım 13'ncü dünya şampiyonluğumu İsrail tarafından katledilen Filistin halkına armağan ediyorum. Tek dileğim, insanların ölmemesi. Bu dünya hepimize yeter. Bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştirdim. Katıldığım şampiyonalarda Türk bayrağını göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinlettim ama her şampiyonaya buruk gittim. Orada sevincin zirvesine çıktım fakat ülkeme döndüğümde havalimanında başkanımızın ve oğlumun dışında kimseyi görmemek beni yine çok üzdü. Gittiğim ülkede madalya kazanmak ve burada coşku ile karşılanmamak sanırım benim kaderim olmuş. Kimseye küs ve kırgın değilim. Ben son nefesime kadar yine ülkemi yurt dışında temsil edip bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı okutmaya devam edeceğim" dedi.

Türk Kızılay Engelsiz Erzurum Şubesi Kulüp Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu da hem Türkiye'de hem de yurt dışında 'Avatar', 'Türk terminatör', 'Çılgın Türk', 'Bileği bükülmez' gibi lakaplarla anılan Gökhan Seven ile bir kez daha gurur duyduklarını ifade etti. Seven'i Moldovya'ya uğurladığı oğlu Alihan ile karşıladığını belirten Keleşoğlu, "Bugün burada bir bayram yaşanmalıydı. Ama her zaman olduğu gibi karşılamada ben ve oğlu vardık. Gökhan gibi buna biz de çok üzülüyoruz fakat insanları zorla getirecek değiliz. Adını dünyaya altın harflerle yazdıran Gökhan ve onun gibilere sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya Şampiyonası Dünya Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
title