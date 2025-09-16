Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival 43 Bin Ziyaretçi ile Kapılarını Açtı

Türkiye'nin geniş katılımlı kahve festivali "Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival", 11. yılında Kadıköy Tepe Nautilus'un açık alanında kahve ve müzikseverlerle buluştu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, bu yıl festivali 43 binden fazla kişi ziyaret etti.

Festivalde 157 stantta 202 marka yer alırken, 36 bin litre kahve suyu, 30 bin litreden fazla süt kullanımıyla 143 bin kahve ikramı yapıldı. Kahve tutkunları, 100'ün üzerinde farklı nitelikli çekirdekten baristaların demlediği çeşitli kahveleri tattı.

Levent Yüksel, Madrigal, Ceza ve Haluk Levent'in de konser verdiği festival boyunca, özel demleme atölyeleri, 22 workshop ve 12 seminer gerçekleştirildi.

Ankara, İzmir, Gaziantep ve İstanbul elemeleri sonunda Specialty Coffee Association'ın (SCA) gerçekleştirdiği Türk kahvesi yapma yarışmasında finale kalan baristalar, İstanbul Coffee Festival sahnesinde yarıştı.

Festivalde tüm tadımlar, ikramlar ve etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dream Sales Machine Başkanı ve festival kurucusu Alper Sesli, şunları kaydetti:

"Kahve festivallerinin ülkemizdeki yaratıcısı ve öncüsü olarak etkinliğimiz, hem kahve endüstrisinin gelişimine katkı sağlamaya hem de sektörün en büyük buluşma noktası olmaya devam ediyor. Birçok yerel etkinliğe de öncülük eden bu festivalle, yaklaşımı ve etkinlik sektöründeki 35 yıllık deneyimimizin getirdiği güç ve güvenle, inanılmaz bir kültür yaratmış olmaktan gurur duyuyoruz. İçerik formatı ve tüketici deneyim ekosistemiyle tüm dünyada tek örnek olmaktan da büyük bir gururun paydaşıyız. Dört gün boyunca Kadıköy'de yaşanan coşku, festivalin neden Türkiye'nin en sevilen ve sürdürülebilir etkinliklerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu yıl gördüğümüz muazzam ilgi, Kadıköy ile festival arasındaki bağı ne kadar güçlü kıldığımızı gösteriyor."