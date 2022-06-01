Türk Telekom internet fiyatlarına zam yaptı! - Haberler

Döviz kurunun artmasından enflasyona birden fazla etkenin birleşmesi sonucunda hayat her geçen gün daha pahalı hale geliyor. İnternet fiyatları da bu durumdan etkileniyor. İnternet fiyatlarına 1 Haziran tarihinde yapılması beklenen zam yapıldı ve yeni Türk Telekom internet fiyatları resmi olarak açıklandı.

Peki, 1 Haziran'da zam yapılacağı nasıl biliniyordu? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 9 Mart'ta Türk Telekom'un port ve toptan hat kiralama ücretlerinin revizesini onayladı. Normal şartlarda 1 Nisan tarihinde geçerli hale gelecek fiyat düzenlemesi, tepkiler üzerine 1 Haziran'a ertelenmişti.

Türk Telekom internet fiyatları: 1 Haziran fiyat artışı

Bugün itibariyle internet sitesinde yeni fiyatları açıklayan Türk Telekom en düşük paket olan 16 Mbps hız seçeneği için 105 TL yerine artık 129 TL talep ediyor. 24 Mbps hız sunan paketin fiyatı 119'dan 139 TL seviyesine çıkarken, 35 Mbps'lik paketin fiyatı 134 TL'den 154 TL seviyesine ulaştı.