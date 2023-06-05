Türk Telekom, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Dicle Üniversitesi'nde etkinlik düzenledi

Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürlüğü personeli, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe 55 personel ve aileleri katıldı. Türk Telekom yetkilileri etkinlik sonrası katılımcılara çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli materyaller dağıttı.

Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürlüğü personelince Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdür Yardımcısı Engin Yaman, Tesis Destek ve İnşaat Müdürü Şahap Cengiz ile Network Yönetim Sistemleri Müdürü Selahattin Gökdemir'in de aralarında bulunduğu 55 personel ve ailelerin katılımıyla Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi.

DÜ yerleşkesinde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğine, DÜ Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Yılmaz, Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Yahya Öger de eşlik etti.

Etkinlik sonrası Türk Telekom yetkilileri katılımcılara çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli materyaller dağıttı.