Türk Telekom'un genel kurulu toplandı

Türk Telekom'un 31 Mart'ta yapılan Olağan Genel Kurulu'nda yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belirlenirken, 4 milyar 954 milyon 565 bin TL temettü dağıtılacağı açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un 31 Mart 2022'de yapılan Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'nin değeri ve lider telekomünikasyon şirketi Türk Telekom olarak, yeni yönetim kurulumuz ile Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlayarak, milletimiz için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde teknolojiyi toplumun iyilik ve faydasına hizmet edecek şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Bu vizyonumuza güç katacak yönetim kurulu üyelerimizin, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom hissedarlarına temettü dağıtımına ilişkin olarak da Sayan, "Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylandığı üzere toplam brüt 4 milyar 954 milyon 565 bin TL nakit temettü ödenmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre, Türk Telekom yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oldu:

A grubu hissedar tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yaviloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Önal, Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin İlhan. B grubu hissedar tarafından aday gösterilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri: Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Dursun ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver İskurt. C Grubu imtiyazlı hisseyi temsil eden yönetim kurulu üyesi: Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan.