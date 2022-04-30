Türk tarihinin büyük zaferi 'Kut'ül Amare' anlatıldı

- Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen konferansta Irak Cephesinde 29 Nisan 1916'da Türk ordusunun büyük zaferiyle sonuçlanan Kut'ül Amare Savaşı ile ilgili bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından gerçekleştirilen "106. Yıl Dönümünde Kut'ül Amare Zaferi" adlı konferans yoğun ilgi gördü. Çevrim içi olarak düzenlenen konferansın açılışında konuşan Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yenal Ünal, Türk tarihinin büyük zaferi Kut'ül Amare hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Ardından konuşan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil Bozkurt, "Kut'ül Amare Zaferi" öncesi dönemde Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili temel bazı bilgiler verdi. Birinci Dünya Savaşının ortaya çıkışı ve Osmanlı Devleti'nin bu savaşa girişini anlatan Bozkurt, Irak Cephesinin başlaması ve gelişimi ile Kut'ül Amare Zaferinin elde edilmesine giden süreci aktardı.

Şehitlerimizin de saygıyla anıldığı etkinlikte, Kut'ül Amare'nin tarihin unutturamadığı destansı bir zafer olduğunun altı çizildi.

Etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından katkılarından dolayı Doç. Dr. Bozkurt'a teşekkür belgesinin sunulmasıyla son buldu.

(Bülent Bostancı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel