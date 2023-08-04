Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen Atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Söz konusu atama kararı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

1999 yılında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde Arşiv Uzmanı olarak görev yaptı. 2000 yılında bir süre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nde Arşiv Uzmanı olarak görevlendirildi. 2005 yılında TİKA Türkoloji Projesi kapsamında Arnavutluk Tiran Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi. 2006 yılında yine aynı proje kapsamında Bosna-Hersek Tuzla Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi. 2009 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Aynı yıl Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığına atandı. 2014-2018 yılları arasında Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Koordinatörlüğü, 2016-2019 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2017 yılında doçentlik ünvanını aldı ve 2023 Ocak ayında Kırıkkale Üniversitesinde Profesörlük kadrosuna atandı.