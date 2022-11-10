Türk taksi şoförü Almanya'da ajanlıktan hüküm giydi

Almanya'da Türkiye için ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gereçkesiyle Eylül ayında tutuklanan Ali D., 9 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Almanya'nın Köln kentinde Eylül ayında bir otele düzenlenen operasyonla tutuklanan Ali D., Türkiye için ajanlık faaliyetleri yürütmek ve silah kanununa muhalefet gerekçesiyle Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezası tecil edildi. Casusluk suçlamalarını daha önceden itiraf eden sanığın temyiz hakkını kullanmayacağı bildirildi.

Sanık, Almanya'da PKK ve Gülencilere ait bilgileri Türk istihbaratına iletmekle suçlandığı ilk duruşmada hakkındakisuçlamaları kabul etmişti. Düsseldorf'ta kaldığı otel odasında kurusıkı tabanca ve gerçek mermilerin yanında PKK ve Gülen yapılanması mensuplarına ait bilgilerin de ele geçirildiği sanık, "Türk istihbarat birimlerine iletilmek üzere PKK ve Gülen taraftarları hakkında bilgi toplamak, istihbari casusluk faaliyeti ve silah kanununa muhalefet" ile suçlanıyordu.

İddianamede sanığın "PKK'lı olarak gördüğü bir kişi ve Gülenci olarak gördüğü iki kişi olmak üzere üç Alman vatandaşı hakkındaki bilgileri ilettiği ve başka üç kişiyle ilgili de bilgi topladığı" belirtildi. Başsavcılık, "casusluk işlerine kazandıracak kişiler bulmak amacıyla sanığın poligonlarda atış talimlerine gittiğini, bu yolla bir kişiyi muhbir olarak kazanmayı başardığını" belirtmişti.

Sanık duruşmadaki ifadesinde, "Sadece ülkeme yardım etmek istedim. Herhangi bir sorun istemedim. Sonuçlarının farkında değildim" ifadelerini kullandı.

dpa / AI, BK