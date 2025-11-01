Haberler

Türk Tabipleri Birliği'nden Sudan'daki Savaş ve Sağlık Hakları İçin Çağrı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Tabipleri Birliği, Sudan'daki iç savaşta sağlık kurumlarına yönelik saldırıları kınayarak, uluslararası kamuoyuna savaşı durdurma çağrısında bulundu. Açıklamada, sağlık hizmetlerine yönelik ciddi saldırılar ve bu saldırıların sonuçları hakkında bilgi verildi.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği, Sudan'da devam eden iç savaş ve katliama ilişkin "Sudan'da yaşam ve sağlık hakkını hedef alan saldırıları kınıyor, uluslararası kamuoyunu savaşı durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sudan'da devam eden iç savaş ve katliama ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların şiddeti tırmanırken; son olarak Faşir kentindeki son faal sağlık kurumu olan Suudi Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda en az 460 sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakını öldürülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre; Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana sağlık hizmetlerini/kurumlarını/çalışanlarını hedef alan 185 saldırıda en az 1.204 sağlık çalışanı ve hasta yaşamını yitirmiş, en az 416 sağlık çalışanı ve hasta yaralanmıştır. Sivil halkı ve sağlık hizmetlerini/kurumlarını/çalışanlarını açıkça hedef alan, yaşam ve sağlık hakkını yok sayan, böylece Cenevre Sözleşmeleri'ni ve uluslararası insancıl hukuk düzenlemelerini ihlal eden, insanlığa karşı suç niteliğindeki saldırıları kınıyoruz."

Uluslararası kamuoyuna savaşın durdurulması için harakete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, şöyle dendi:

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Yaşamı ve barışı savunmak, iktidarları barış politikalarına uymaya zorlamak hekim sorumluluğudur. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Tabipleri Birliği ve uluslararası kamuoyu bu savaşı durdurmak için derhal harekete geçmelidir. Savaşın tüm tarafları, çatışma bölgelerinde sivil halkın ve sağlık emekçilerinin korunmasını şart koşan uluslararası hukuk kurallarına uymalıdır. Tıbbi tarafsızlık ilkesi gereğince, saldırılardan etkilenen kişilere herhangi bir ayrım gözetmeksizin sağlık hizmeti sunulmalı, ihtiyacı olan herkese tıbbi ve insani yardım sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
'Minguzzi' adı için yapılan marka başvurusu reddedildi

"Minguzzi" adı için yapılan skandal başvuru reddedildi
Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

2 direk, 2 gol iptal, 1 kırmızı kart! Her şey var kazanan yok
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor

18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor
Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a hem destek hem protesto

Oyundan alındığı esnada tribünler ortalığı birbirine kattı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Fenerbahçeli Sevgi Uzun'dan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayı

Milli yıldız, başarılması zor bir istatistiğe imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.