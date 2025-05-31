Türk Tabipleri Birliği'nden Gezi Yıldönümü Açıklaması
Türk Tabipleri Birliği, Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden Gezi'nin yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "Gezi'den Saraçhane'ye aydınlık bir gelecek için aynı umut ve heyecanla tekrar ediyoruz; demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Karanlık gider, Gezi kalır!" denildi.
Türk Tabipleri Birliği'nden, Gezi'nin yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Gezi'den Saraçhane'ye aydınlık bir gelecek için aynı umut ve heyecanla tekrar ediyoruz; demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Karanlık gider, Gezi kalır!"
Kaynak: ANKA / Güncel