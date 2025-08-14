Türk Sporcusu Aybüke Kılınç, Dünya Oyunları Yarı Finalinde Güçlü Bir Zafer Elde Etti

Çin'in Chengdu şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Türk milli sporcu Aybüke Kılınç, kadınlar 50 kilo yarı finalinde Guatemalalı rakibi Soleda Aguilar del Carmen'i mağlup etti.

CHENGDU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks puanlı dövüş branşı kadınlar 50 kilo yarı finalinde mücadele eden Türk milli sporcu Aybüke Kılınç (sağda), Guatemalalı rakibi Soleda Aguilar del Carmen'i mağlu etti, 13 Ağustos 2025.

26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

