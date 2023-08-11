Türk Sporcular Dünya Üniversite Oyunları'ndan Keyifli Anılarla Döndü

İSTANBUL, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan Türk sporcular, "hayat boyu unutmayacakları" güzel anılarla yurda döndü.

Xinhua'ya konuşan sporcular, Chengdu'daki sokak lezzetlerinden Çinlilerle kurdukları iletişime ve farklı ülkelerden sporcularla kurulan yeni dostluklara kadar inanılmaz bir spor etkinliği yaşadıklarını söyledi.

İstanbul Haliç Üniversitesi'ni temsil eden 24 yaşındaki milli atlet Abdullah Tuğluk, tanıştığı Çinlilerin sempatikliğinden ve enerjisinden etkilendiğini söyledi.

Tuğluk, "Çin halkı genellikle mutlu insanlardan oluşuyor. Konuşmalarını dinlemeye çalıştım. Anlamadığım halde dinledim. Çinliler mutlu, daima gülümseyen ve iyi insanlar" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentiyle ilgili görüşlerini de paylaşan Tuğluk, kentin, kalbinde her zaman özel bir yeri olacağını belirtti.

Sporcu, "Chengdu, yapı ve tasarım olarak çok büyük binalardan oluşuyor. Kentin yapısına uyan ışıklandırma sayesinde binalar özellikle akşamları müthiş görünüyor" ifadelerini kullandı.

Oyunlar sırasında fırsat buldukça kentin sokaklarında dolaşıp farklı yerel lezzetleri tattığını dile getiren Tuğluk, "Şehir merkezindeki sokak lezzetlerini asla unutmayacağım. Enfes tatları daima hafızamda kalacak" diye konuştu.

Milli atlet, oyunlar sırasında farklı ülke ve bölgelerden birçok sporcuyla temas kurduğunu ve yeni arkadaşlar edindiğini söyledi.

Bir başka milli atlet Sezgin Ataç ise sporculara en küçük sorunlarda bile yardımcı olan Çinli gönüllülerin sıkı çalışmasından etkilendiğini dile getirdi.

Ataç, "Tıpkı Türkler gibi çok sıcakkanlı ve sempatikler. En ufak bir sorunumuz olduğunda çözmek için koşturuyorlardı. Ben böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim. Çok içten ve saygılılar. Her şey son derece hoş ve mükemmeldi" dedi.

Antrenör Yeliz Ay, "Sadece gönüllüler değil, yemekhanedeki aşçıdan katlardaki temizlik görevlilerine ve karşılama merkezindeki ofis personeline kadar herkes son derece nazikti" ifadelerini kullandı.

Ay, açılış töreninde Türk sporculardan birinin kaybolan telefonunu tüm gönüllülerin seferber olup bulduğunu gülümseyerek hatırlıyor.

Ay, "Arkadaşlarımızdan biri cep telefonunu bizi taşıyan otobüslerden birinde unutmuş. Binlerce otobüs vardı, buna rağmen telefon bulundu. Gönüllülerin disiplini kusursuzdu" diye konuştu.

Chengdu halkının kendilerine gösterdiği ilgiye de hayran kaldığını söyleyen Ay, kendilerini çok özel hissettiklerini belirtti.

Ay, "Dışarıya çıktığımızda, metroda ya da alışverişte bizimle fotoğraf çektirmek isteyen insanlar, 'Nerelisiniz?', 'Fotoğraf çektirelim mi?', 'İmza verebilir misiniz?' gibi sorular soruyordu" dedi.

Ay, "Bu yüzden kendimizi olağanüstü yetenekli, başarılı ve ünlü hissettik. Beklentimin çok ötesinde bir ülke ve kentle karşılaştım" dedi.