Türk şirketleri, Malezya'daki savunma fuarında

KUALA Türk savunma şirketleri, dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri olarak gösterilen 17. Defence Service Asia (DSA)-National Security (NATSEC) Asia 2022 Fuarı'na damga vurdu.

DSA-NATSEC 2022 Fuarı, 28-31 Mart'ta 54 ülkeden 1.170 firmaya, binlerce savunma profesyoneli, ziyaretçi ve gazeteciyle buluşma fırsatı tanıdı.

Fuara katılan 43 Türk firması, delegasyonlar, askeri heyetler ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanla bekledikleri ve 54 ülkeden 1.170 firmanın iştirak ettiği DSA-NATSEC 2022 Fuarı'nda Türkiye'nin, en büyük ulusal grup ve ana sponsor olarak öne çıktığını söyledi.

Kavakcı, "Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin başkanlığındaki resmi heyetimiz ve 43 önemli firmamızla bu fuara katıldık. Ülkemiz adeta fuara damga vurdu. Bundan dolayı gururluyuz. Ülkemiz insansız araçlardan modern helikopterlere, sofistike silah ve mühimmatlardan, füzelere, elektronik harbe kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli-milli olarak üretiyor ve kullanıyor. Bu ürünlerimizden bir kısmı Malezya'daki fuarda firmalarımız tarafından sergilendi ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki en büyük ilgi Türk savunma sanayi ürünlerineydi. Sahip olduğumuz prestij sözlere sığmıyor. Savunma ve havacılık ihracatımızın 2022 sonunda 4 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Bu fuardaki görünürlüğümüzün anılan hedefin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

"Savunma sanayi alanında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi"

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de yerli savunma sanayi firmalarının güçlü katılımları nedeniyle memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Fuar kapsamında başta ev sahibi Malezya ve bölge ülkeleri olmak üzere farklı coğrafyalardan çok sayıda firma ve devlet yetkilisi ile temas sağlanarak savunma sanayi alanında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi ve savunma sanayi firmalarımızın stantlarında yer alan ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

STM İş Geliştirme Müdürü Edip Deniz de bunun kendileri için çok başarılı bir fuar olduğunu belirterek, "Biz ön hazırlığımızı iyi yapmıştık. Aynı zamanda buradaki delegasyonların birçoğuyla buluşma fırsatı bulduk. Bu anlamda irtibat halinde olduğumuz karar verici pozisyonlardaki en üst düzey yetkililerle görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonraki fuarlara da aynı titizlikle ve aynı çalışma metoduyla geleceğiz." dedi.

ASELSAN Pazar Geliştirme Direktörü İsmail Çoker, ASELSAN'ın uzun yıllardır bölgede faaliyet gösterdiğini, şu anda 78 ülkeyle iş birlikleri olduğunu bildirdi.

Çoker, Malezya'da da uzun zamandır deniz, kara ve hava kuvvetleri nezdinde yürüttükleri projeler bulunduğunu aktararak, "ASELSAN, DSA fuarlarına ilkinden bu yana katılım sağlıyor." ifadesini kullandı.

"Bölgede Türkiye savunma sanayisindeki gelişmelere karşı ciddi bir ilgi var"

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Aycan da Malezya'daki DSA Fuarı'na Türkiye olarak yoğun bir çıkarma yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yoğun da bir ilgi oldu. Bölgede Türkiye savunma sanayisindeki gelişmelere karşı ciddi bir ilgi var. Bununla beraber burada Büyükelçimizin de çok büyük desteğini gördük. Sektördeki bilgi, birikim ve tecrübenin Malezya'ya aktarılması noktasında da kendisinin yol göstericiliği var. Standımızı ziyaret eden üst düzey ziyaretçilere ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Sadece bizler değil, diğer Türk şirketlerimiz de yoğun ve verimli bir fuar geçirdi. Ülkemizin savunma sanayisinin uluslararası arenada bu kadar sağlam ve bütüncül bir şekilde boy göstermesi ülkemiz adına sevindirici ve bundan sonraki süreçte bölgedeki pazar payımızı arttırmayı umuyoruz."

"Türkiye'nin görünürlüğü hayli fazlaydı"

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musa Şahin, Malezya ve Türkiye arasındaki savunma sanayi iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkilere katma değer sağladığını vurgulayarak, "Buradaki Türk firmaları olarak dolu dolu 4 gün geçirdik. Türkiye'nin görünürlüğü hayli fazlaydı. Özel olarak da fuarın ROKETSAN için çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aradan sonra gösterilen yoğun katılım bizleri memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin 2 yılda bir düzenlenen DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı'na kamu ve özel şirketleriyle yoğun katılım sağlayarak 18 ülkenin paylaştığı fuar alanının neredeyse yarısını kaplayacağı" haberi, yerel ve uluslararası basında geniş yer bulmuştu.