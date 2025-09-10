Türk Şirketleri Erbil'deki Yatırım Fuarında Yeni İşbirlikleri Peşinde

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen yatırım fuarına katılan Türk şirketleri, bir yandan yeni işbirlikleri için görüşmeler yürütürken bir yandan da tasarımlara renk katan ürünlerini tanıtıyor.

Yatırımcıları ve şirketleri buluşturan 6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı'na yerel ve uluslararası onlarca şirket katılım sağladı.

Gayrimenkul şirketlerinin yanı sıra aksesuar şirketleri de tamamlayıcı ürünleri ile fuarda yerini aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Gayrimenkul Yatırımcıları ve Danışmanları Derneği Sözcüsü Diyar Ali, AA muhabirine fuara ilişkin bilgi verdi.

Ali, fuara Türkiye, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar, Yunanistan, Lübnan, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İspanya ve Çin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden yaklaşık 280 şirketin katıldığını aktardı.

Fuara katılan Türk şirketleri, gerçekleştirdikleri projelerin yanı sıra inşaat aksesuarları alanında söz sahibi olmaya devam ediyor.

İstanbul'dan fuara katılan Medeniyetler Yapı'nın sahibi Mustafa Gündoğdu, aileden devraldıkları inşaat geleneğini sürdürerek öncelikle Türkiye'de büyük projelere, katma değerli konut projelerine önem verdiklerini ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde konut yaptıklarını söyledi.

Gündoğdu, mevcut yapı mantığından ziyade ihtiyaca göre yeni konutlar geliştirdiklerini ve bu deneyimlerini yurt dışına da aktardıklarını ifade etti.

Yurt dışında katıldıkları fuarlarda hem şirketlerini hem de Türkiye'yi tanıttıklarını söyleyen Gündoğdu, "Ülkemizi yurt dışında da çeşitli alanlarda temsil ediyoruz, Örneğin Kuveyt'te, Bağdat'ta yani Irak'ta bir de Katar'da ülkemizin döviz getirisini artırmak için projeler üstleniyoruz." dedi.

Gündoğdu, Türkiye'nin dünya çapında zaten tanındığına işaret ederek, "Ülkemizin bu alandaki (inşaat) kalitesini dünyaya duyurmak istiyoruz. Artık fark yaratan bir şeyin çizgisi olması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu konuda ellerinden geldiğince farklı projeler geliştirdiklerini aktaran Gündoğdu, "Örneğin Bağdat'ta üniversite geliştiriyoruz. Çok güzel bir üniversite olacak, sürpriz bir şey olacak. Onun mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Yine İstanbul'dan fuara katılan Songül Aydınlatma şirketinin Müdürü Cahit Songül de Irak ve ABD'de showroomlarının olduğunu, 1984 yılından beri üretime devam ettiklerini söyledi.

Songül, "Özellikle Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya gibi ülkelerde, dünya genelinde hatırı sayılır projelerde aydınlatma işi yapıyoruz, Arap ülkelerinde, Dubai'de (BAE), Katar'da, Suudi Arabistan'da özellikle de Irak'ta bir çok projede aktifiz." dedi.

Uluslararası bir firma oldukları için spesifik sayılabilecek özel ürünler ürettiklerini söyleyen Songül, "Daha çok mimarların tasarladığı, proje bazlı çalışıyoruz. Burada Erbil'de 15 yıldır mevcuduz, mağazalarımız var. Fuarlara katılıyoruz, ülkemizi ve firmamızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ürünlerini sergilemek için burada olduklarını dile getiren Songül, "Fuara daha çok kendi ürünümüzü en iyi şekilde tanıtabilmek, müşteriye ulaşabilmek, doğru müşteriye ulaşabilmek için katıldık." dedi.

Erbil'de düzenlenen 6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı, 9-12 Eylül tarihlerinde açık olacak.