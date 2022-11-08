Türk Şirketleri Çin'in İthalat Fuarında Muazzam İş Fırsatları Görüyor

İZMİR/İSTANBUL, 8 Kasım (Xinhua) -- Türk şirketleri devam eden 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı (CIIE), iş fırsatı aramak, Çin ve ötesindeki geniş tüketici pazarından daha fazla yararlanmak için seçkin bir platform olarak görüyor.

İZMİR/İSTANBUL, 8 Kasım (Xinhua) -- Türk şirketleri devam eden 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı (CIIE), iş fırsatı aramak, Çin ve ötesindeki geniş tüketici pazarından daha fazla yararlanmak için seçkin bir platform olarak görüyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı röportajda, fuarın Türk şirketleri de dahil olmak üzere küresel işletmelerin pazar fırsatlarını keşfetmeleri ve Çin'deki işlerini genişletmeleri için büyük bir platform haline geldiğini söyledi.

Işık'a göre Çin, merkezi İzmir'de bulunan birlik açısından "Bir numaralı hedef ülke" konumunda.

Kırlıoğlu İncir A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alageyik, "Fuar iyi iş fırsatları sunuyor. Geçmişte portföyümüze yeni müşteriler ekledik" dedi.

Fuarı Türk şirketlerinin tüketicileri ve spot pazar eğilimlerini anlamaları açısından önemli bir fırsat olarak gören Alageyik, "İthalat fuarı, Çin'in küresel ticaretinin kalbinde yer alması nedeniyle ihracata yönelik Türk malları açısından, daha geniş Çin pazarına ve ötesine açılan bir kapıdır" dedi.

Türkiye'nin atıştırmalık sektörünün önde gelen markalarından Eti, Çinli tüketicilerin damak tadına uygun geniş ürün yelpazesiyle Çin'deki raflarda yerini almayı hedefliyor. Şirket, tuzlu atıştırmalıklar, çikolata ve yulaf ezmesi ürünlerine öncelik vererek Shanghai'da 25 ürün sergiledi.

Eti İhracat Grup Başkanı Erdinç Ayhan, "Bu bir başlangıç. Bu ürünlerle başlamak istiyoruz, 300'den fazla farklı ürün çeşidimiz var ve bunları kademeli olarak piyasaya sürmek istiyoruz" dedi.

Ayhan, "Bizim gibi küresel bir girişim olmak isteyen ve buna yönelik adımlar atan şirketler için Asya'da var olmanın önemli aşamalarından biri Çin'de olmaktır" dedi.

CIIE'ye ilk kez 2019 yılında bir heyet gönderen Eti, bundan sonraki fuarlara da katılma kararı aldı.

Önde gelen Türk zeytinyağı üreticilerinden Savola Gıda Genel Müdürü Houmer Balazadeh, Çin'in ekonomik gelişmesiyle birlikte Çinli tüketicilerin refahının arttığını ve sağlıklarına giderek daha fazla dikkat ettiğini söyledi.

Balazadeh, Türkiye ve Çin'in sağlıklı zeytinyağı ürünlerinde tam bir eşleşme olduğunu ve bu alandaki ikili ticarette önümüzdeki yıllarda patlama yaşanmasının beklendiğini söyledi.

Zeytinyağı Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinden biri. Balazadeh, iki ülke arasındaki zeytinyağı ticaretinin 2 ila 3 milyar ABD dolarına ulaşmasını bekliyor.

Balazadeh, "Türkiye'nin gelecekteki büyümesi için Çin'e ihtiyacı var. Çin'in ise sürdürülebilir, sağlam ve güvenilir bir zeytinyağı tedarikçisi olarak Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi. Diğer iş insanları gibi Balazadeh de fuarı işleri genişletmek için değerli bir fırsat olarak görüyor.

Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'da düzenlenen fuara 145 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan temsilciler katılıyor. 5 Kasım'da başlayan altı günlük etkinlik, dünya çapındaki şirketlere ürünlerini sergilemeleri, markalarını tanıtmaları ve daha fazla iş ortağı bulmaları için bir platform sağlıyor.