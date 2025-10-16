Türk Şirketi Geleceğin 'Turcorn'ları Arasına Girmeyi Hedefliyor

Sunduğu uçtan uca akıllı makine sağlığı çözümleriyle geleceğin "Turcorn"ları arasına adını yazdıran Türk şirketi, sanayide üretimin durmasından kaynaklı maliyet ve üretim gecikmesi sorunlarının önüne geçiyor.

Fizix Yatırım ve Programlar Müdürü Burak Bağcı, AA muhabirine, GITEX GLOBAL 2025 fuarı için geldiği Dubai'de değerlendirmede bulundu.

Şirketin yerli ve milli uçtan uca akıllı makine sağlığı çözümü sunduğunu ifade eden Bağcı, şöyle konuştu:

"Bizim farkımız, IoT cihazlarımızı uçtan uca elektronik karttan, gömülü yazılımlara, 'in-house' yazılım platformuna ve dijital ikizlere entegre edilebilecek şekilde kiralama yapmamız. Bizim geliştirdiğimiz ürünlerin aslında şu an kilogram maliyeti 7 bin dolara yakın. Aslında yüksek teknoloji ihracatı da yapmış oluyoruz. Türkiye'den çıkma bir yüksek teknoloji firması olarak alanında sektörde dünya çapında lider konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Turcorn 100 Programı ile beraber şu ana kadar 150'den fazla müşterimize, 13'ten fazla ülkeye satış yaptık. Hedefimiz 20 ülke. Bunu global çapta büyütmek ve gün sonunda bir Turcorn firması olmak en büyük motivasyonumuz."

Bağcı, GITEX GLOBAL'in de hedeflerine ulaşmak için önemli bir platform olduğuna işaret ederek, yatırım turları için MENA bölgesindeki büyük yatırımcılara sunumlar yaptıklarını anlattı.

"Milyon avro ciroya ulaştık"

Endüstride çalışan makinelerin de aynı insanlar gibi arızalandığına dikkati çeken Bağcı, şunları kaydetti:

"Sadece bu makineler ne zaman ve nerede, ne şekilde arızalanacak bilinmiyor. Endüstrilerin üretimleri duruyor, verimsiz üretim yapıyor ve dolayısıyla bu makine arızalarından kaynaklı yılda trilyon dolara yakın bir kayba uğruyor. Biz geliştirdiğimiz sensör ve yazılımla uçtan uca bu makinelerin sağlıklarını önceden tespit ediyoruz. Bu aylar öncesinden, haftalar öncesinden olabiliyor. Endüstride herhangi bir duruş olmasın, verimsizlik olmasın ve sürdürülebilir bir üretim olsun amaçlıyoruz. Bunu bütün globaldeki endüstrilere ve akıllı binalara yani aslında dönen ekipmanların olduğu, yani elektrik motorları, kompresörler, fanların olduğu her türlü alanda lider bir firma olma yolunda gidiyoruz. Sıfır ciroyla başladığımız bu yolda milyon avro ciroya ulaştık. 30 binden fazla sensörün hem satışını hem kiralamasını yapıyoruz ve hızlı bir büyüme trendimiz var."

Bağcı, firmalarının Bilkent Cyberpark'ta olduğunu ve yaklaşık 50 kişiyle çalışmalar yaptıklarını belirterek, hedeflerinin hem büyük endüstriler hem KOBİ'ler tarafında çözümler sunmak olduğunu sözlerine ekledi.