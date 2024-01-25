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Türk Sinemasının Kötü Karakteri Hikmet Taşdemir Hayatını Kaybetti

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Türk sinemasının kötü karakterleriyle tanınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu tarafından yapılan açıklamada, Taşdemir'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi. Taşdemir, sinema kariyeri boyunca birçok filmde rol alarak Gaddar Kerim, Mardinli Arif ve Cıbıl Halil gibi karakterlerle hafızalara kazındı.

Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan ve "Korkusuz Korkak" filmindeki "Gaddar Kerim" rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, X hesabındaki paylaşımında, Taşdemir'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.

Taşdemir'in cenaze bilgilerine dair detaylar henüz paylaşılmadı.

Erzurum'da 1942'de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi.

Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı.

Taşdemir, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde oynarken en çok "Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" filmindeki Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan" filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı.

Kaynak: AA / Güncel

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