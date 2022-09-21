Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunanlara madalya verildi Güncel Haberler Adana'nın Kozan ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışta bulunanlara madalya ve belge verildi. Adana'nın Kozan ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışta bulunanlara madalya ve belge verildi. Vakıfa bağışta bulunan Hilmi Baysal, Emrah Zararsız, Üzeyir Sehlıkoğlu, Kemal Sehlıkoğlu, Muhammet Sehlıkoğlu, Işık Kılınç, Muttalip Ersöz ve Esat Ölçücü için tören düzenlendi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, hayırseverlere madalya ve belge verdi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Adana Kozan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunanlara madalya verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.