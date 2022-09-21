Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunanlara madalya verildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışta bulunanlara madalya ve belge verildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışta bulunanlara madalya ve belge verildi.
Vakıfa bağışta bulunan Hilmi Baysal, Emrah Zararsız, Üzeyir Sehlıkoğlu, Kemal Sehlıkoğlu, Muhammet Sehlıkoğlu, Işık Kılınç, Muttalip Ersöz ve Esat Ölçücü için tören düzenlendi.
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, hayırseverlere madalya ve belge verdi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel