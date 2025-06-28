Türk Silahlı Kuvvetlerinden Orman Yangınlarına Havadan Müdahale

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 5 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ait görüntülere de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına 5 helikopterimiz ile 65 sorti yaparak havadan etkili bir şekilde müdahale ettik."