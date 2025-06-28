Türk Silahlı Kuvvetlerinden Orman Yangınlarına Havadan Müdahale

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Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir ve İzmir'deki orman yangınlarına 5 helikopterle müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarında 65 sorti gerçekleştirilerek etkili bir destek sağlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 5 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ait görüntülere de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına 5 helikopterimiz ile 65 sorti yaparak havadan etkili bir şekilde müdahale ettik."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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