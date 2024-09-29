Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Kuzeyinde 2 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesinin azim ve kararlılıkla süreceğini vurguladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.