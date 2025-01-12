Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı Teröristleri Etkisiz Hale Getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen PKK ve YPG'li teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları devam edecek.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.