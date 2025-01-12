Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı Teröristleri Etkisiz Hale Getirdi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.