Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin haklarını güçlendirmek ve mevcut kanunlarda gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması beklenmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.