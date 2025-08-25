Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Avrupa 3'üncülüğü ve Bireysel Şampiyonluk

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tabanca Atış Takımı'nın İsveç'te düzenlenen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tabanca 25 metre Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncülüğü elde ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü gururlandırmaya devam ediyor. 21-24 Ağustos 2025 arasında İsveç Öckerö'de düzenlenen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tabanca 25 metre Şampiyonası'na katılan TSK Spor Gücü Erkek Tabanca Atış Takımımız, takım kategorisinde Avrupa 3'üncülüğü elde etti.

Ayrıca, Teğmen Ömer Özder, 25 metre tabanca ferdi kategoride Avrupa Şampiyonluğu, 10 metre havalı tabanca müsabakasında 1'incilik kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Paylaşımda, madalya kazanan sporcuların fotoğrafları da yer aldı.