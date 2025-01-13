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Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'de 6 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde toplamda 6 PKK'lı ve PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'de 6 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
Kaynak: ANKA / Güncel
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